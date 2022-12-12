Двойных (Толкачева) Евдокия-старшая Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Двойных Павел Никитич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Двойных Павел Никитич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Двойных Марья Павловна
Отец ребёнка: Двойных Павел Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно