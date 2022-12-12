Двойных (Толкачева) Евдокия-старшая Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойных (Толкачева) Евдокия-старшая Емельяновна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Толкачев Емельян Иванович

Мать: Толкачева Акилина Павловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Двойных Сергей Павлович

Отец ребёнка: Двойных Павел Никитич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Двойных Иван Павлович

Отец ребёнка: Двойных Павел Никитич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Двойных Марья Павловна

Отец ребёнка: Двойных Павел Никитич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойных Павел Никитич

Смерть
Неизвестно
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