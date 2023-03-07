Толкачева Акилина Павловна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марина Емельяновна
Отец ребёнка: Толкачев Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Двойных Евдокия-старшая Емельяновна
Отец ребёнка: Толкачев Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия-младшая Емельяновна
Отец ребёнка: Толкачев Емельян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно