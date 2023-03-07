Толкачева Акилина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Акилина Павловна

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Место рождения

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марина Емельяновна

Отец ребёнка: Толкачев Емельян Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Двойных Евдокия-старшая Емельяновна

Отец ребёнка: Толкачев Емельян Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия-младшая Емельяновна

Отец ребёнка: Толкачев Емельян Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Емельян Иванович

Смерть
Неизвестно
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