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Толкачева Татьяна Матвеевна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Толкачев Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Толкачев Иван Савельевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Толкачев Емельян Иванович

Отец ребёнка: Толкачев Иван Савельевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Толкачев Федот Иванович

Отец ребёнка: Толкачев Иван Савельевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Толкачев Трофим Иванович

Отец ребёнка: Толкачев Иван Савельевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Иван Савельевич

Смерть
1775
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