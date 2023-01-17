Толкачева Татьяна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Толкачев Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Толкачев Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Толкачев Емельян Иванович
Отец ребёнка: Толкачев Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Толкачев Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Толкачев Иван Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1775