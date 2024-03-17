Лашаков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1972
Дочь: Крутихина (Лашакова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Лашакова (Дорофеева) Галина Геннадьевна
Рождение ребёнка
01.07.1978
Сын: Лашаков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лашакова (Дорофеева) Галина Геннадьевна