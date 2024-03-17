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Лашаков Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1952

Отец: Лашаков Николай Николаевич

Мать: Лашакова Капитолина Филиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лашакова (Дорофеева) Галина Геннадьевна

Рождение ребёнка
26.10.1972

Дочь: Крутихина (Лашакова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Лашакова (Дорофеева) Галина Геннадьевна

Рождение ребёнка
01.07.1978

Сын: Лашаков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лашакова (Дорофеева) Галина Геннадьевна

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