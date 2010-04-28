Лашаков Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашаков Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1978

Дата смерти

28.04.2010

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.04.2010
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