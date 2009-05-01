Лашакова Капитолина Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашакова Капитолина Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1924

Дата смерти

01.05.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лашаков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лашаков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лашаков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лашаков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лашаков Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лашаков Николай Николаевич

Смерть
01.05.2009
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область
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