Лашакова Капитолина Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1924
Дата смерти01.05.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2009
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область