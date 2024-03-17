Лашаков Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашаков Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1919

Дата смерти

08.07.1988

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1919

Отец: Лашаков Николай Николаевич

Мать: Лашакова Феклиния Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лашакова Капитолина Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лашакова Капитолина Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лашакова Капитолина Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лашакова Капитолина Филиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лашакова Капитолина Филиповна

Рождение ребёнка
14.10.1952

Сын: Лашаков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лашакова Капитолина Филиповна

Смерть
08.07.1988
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область

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