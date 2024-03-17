Лашаков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1919
Дата смерти08.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1952
Сын: Лашаков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лашакова Капитолина Филиповна
Смерть
08.07.1988
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область