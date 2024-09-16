Дорошенко (Федорова) Евдокия Тихоновна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1912
Дата смерти21.04.1951
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дорошенко) ?
Отец ребёнка: Дорошенко Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дорошенко) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Дорошенко Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Георгий
Отец ребёнка: Дорошенко Федор Павлович
Смерть
21.04.1951