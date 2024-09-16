Дорошенко (Федорова) Евдокия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко (Федорова) Евдокия Тихоновна

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1912

Дата смерти

21.04.1951

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Федоров Тихон Порфирьевич

Мать: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дорошенко) ?

Отец ребёнка: Дорошенко Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дорошенко) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Дорошенко Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Георгий

Отец ребёнка: Дорошенко Федор Павлович

Смерть
21.04.1951

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