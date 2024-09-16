Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидельников Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Тихон Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федоров) Евгения

Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федоров) Зоя

Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Борис

Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Константин

Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федоров) Анна

Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Павел

Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Андрей

Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Дорошенко (Федорова) Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич

Смерть
Неизвестно

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