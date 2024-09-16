Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидельников Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федоров) Евгения
Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федоров) Зоя
Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Борис
Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Константин
Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федоров) Анна
Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Павел
Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Андрей
Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Дорошенко (Федорова) Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Федоров Тихон Порфирьевич
Смерть
Неизвестно