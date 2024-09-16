Федоров Тихон Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Тихон Порфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Порфирий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Павел

Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Константин

Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Андрей

Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федоров) Анна

Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федоров) Евгения

Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федоров) Зоя

Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Борис

Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Дорошенко (Федорова) Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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