Федоров Тихон Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Порфирий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Павел
Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Константин
Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Андрей
Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федоров) Анна
Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федоров) Евгения
Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федоров) Зоя
Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Борис
Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Дорошенко (Федорова) Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Федорова (Сидельникова) Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно