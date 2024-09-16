Дорошенко Федор Павлович
Место рожденияЩучинский р-н, Акмолинской обл, с Котуркуль
Дата рождения03.03.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дорошенко) ?
Мать ребёнка: Дорошенко (Федорова) Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дорошенко) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Дорошенко (Федорова) Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Георгий
Мать ребёнка: Дорошенко (Федорова) Евдокия Тихоновна
Военная служба
Неизвестно
54 кавалерийский полк стрелковой части
Смерть
Неизвестно
Было 2 извещения:1) 13.05.42 бой за г. Истру Московской обл, братская могила 2) 25.02.42 д. Степаноково, Солнечногорского р-на, моск обл.