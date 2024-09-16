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Дорошенко Федор Павлович

Место рождения

Щучинский р-н, Акмолинской обл, с Котуркуль

Дата рождения

03.03.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1911

Отец: Дорошенко Павел Семенович

Мать: Дорошенко (Смокотина) Любава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дорошенко) ?

Мать ребёнка: Дорошенко (Федорова) Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дорошенко) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Дорошенко (Федорова) Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Георгий

Мать ребёнка: Дорошенко (Федорова) Евдокия Тихоновна

Военная служба
Неизвестно
54 кавалерийский полк стрелковой части
Смерть
Неизвестно
Было 2 извещения:1) 13.05.42 бой за г. Истру Московской обл, братская могила 2) 25.02.42 д. Степаноково, Солнечногорского р-на, моск обл.

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