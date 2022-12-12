Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

До 13.05.1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Вашков Дмитрий Петрович

Мать: Вашкова Аксинья Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Вашкова Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Вашкова Прасковья

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1811

Жена: Вашкова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Вашкова Анисья Фёдоровна

Мать ребёнка: Вашкова Прасковья

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Вашков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Вашкова Прасковья

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.10.1820

Дочь: Вашкова Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Вашкова Прасковья

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.05.1826 ст.

Дочь: Вашкова Лукерья Фёдоровна

Мать ребёнка: Вашкова Прасковья

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
После 1827

Жена: Вашкова Анна Нефёдовна

Смерть
До 13.05.1857 ст.
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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