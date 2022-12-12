Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиДо 13.05.1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Вашков Дмитрий Петрович
Мать: Вашкова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Вашкова Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Вашкова Прасковья
Бракосочетание
До 1811
Жена: Вашкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Вашкова Анисья Фёдоровна
Мать ребёнка: Вашкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Вашкова Прасковья
Рождение ребёнка
11.10.1820
Дочь: Вашкова Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Вашкова Прасковья
Рождение ребёнка
13.05.1826 ст.
Дочь: Вашкова Лукерья Фёдоровна
Мать ребёнка: Вашкова Прасковья
Бракосочетание
После 1827
Жена: Вашкова Анна Нефёдовна
Смерть
До 13.05.1857 ст.