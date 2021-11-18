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Вашкова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Около 1827

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1811

Муж: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Вашкова Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Вашкова Анисья Фёдоровна

Отец ребёнка: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Вашков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.10.1820

Дочь: Вашкова Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.05.1826 ст.

Дочь: Вашкова Лукерья Фёдоровна

Отец ребёнка: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1827
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

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