Вашкова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиОколо 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1811
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Вашкова Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Вашкова Анисья Фёдоровна
Отец ребёнка: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.10.1820
Дочь: Вашкова Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.05.1826 ст.
Дочь: Вашкова Лукерья Фёдоровна
Отец ребёнка: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич
Смерть
Около 1827