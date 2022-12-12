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Вашков Иван Фёдорович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич

Мать: Вашкова Прасковья

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1835

Жена: Вашкова Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Вашкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Вашкова Елизавета Григорьевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Вашков Николай Иванович

Мать ребёнка: Вашкова Елизавета Григорьевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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