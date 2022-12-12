Вашков Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич
Мать: Вашкова Прасковья
Бракосочетание
До 1835
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Вашкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Вашкова Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Вашкова Елизавета Григорьевна
Смерть
Неизвестно