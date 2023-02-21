Вашкова Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкова Елизавета Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Вашкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вашков Иван Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1835

Муж: Вашков Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Вашков Николай Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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