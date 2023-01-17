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Вашков Дмитрий Петрович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Ивашков Пётр Никифорович

Мать: Ивашкова Матрона Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Вашкова Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Вашкова Аксинья Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1779

Жена: Вашкова Аксинья Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Вашкова Аксинья Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Вашков Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: Вашкова Аксинья Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Вашков Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Вашкова Аксинья Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1798
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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