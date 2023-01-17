Вашков Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Вашкова Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Вашкова Аксинья Ивановна
Бракосочетание
До 1779
Жена: Вашкова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: Вашкова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Вашкова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Вашкова Аксинья Ивановна
Смерть
1798