Вашкова Аксинья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти19.11.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1779
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Вашкова Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Вашков Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Вашков Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Вашков Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Вашков Дмитрий Петрович
Смерть
19.11.1802