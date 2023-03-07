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Вашкова Аксинья Ивановна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

19.11.1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1779

Муж: Вашков Дмитрий Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Вашкова Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Вашков Дмитрий Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Вашков-Козырев Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Вашков Дмитрий Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Вашков Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Вашков Дмитрий Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Вашков Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Вашков Дмитрий Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
19.11.1802
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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