Федорова Ирина Ильинична
Место рождения
Дата рождения17.09.1888
Дата смерти17.05.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1910
Дочь: Ипполитова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Федоров Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Федоров Сергей Федорович
Рождение ребёнка
10.01.1921
Дочь: Лоренц Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Федоров Сергей Федорович
Рождение ребёнка
05.03.1925
Дочь: Михеева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Федоров Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1966
Калининград, город Калининград, Калининградская область