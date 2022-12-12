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Федорова Ирина Ильинична

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Место рождения

Тальцы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.09.1888

Дата смерти

17.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Тальцы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1910

Дочь: Ипполитова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Федоров Сергей Федорович

Избихино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Федоров Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Федоров Сергей Федорович

Избихино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1921

Дочь: Лоренц Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Федоров Сергей Федорович

Избихино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.03.1925

Дочь: Михеева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Федоров Сергей Федорович

Избихино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Сергей Федорович

Смерть
17.05.1966
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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