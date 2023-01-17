Ипполитова Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1910
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1910
Отец: Федоров Сергей Федорович
Мать: Федорова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
28.12.1934
Дочь: Демкина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Ипполитов Иван Михалыч
Братково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния