Ипполитова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитова Анна Сергеевна

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Место рождения

Избихино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.03.1910

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1910

Отец: Федоров Сергей Федорович

Мать: Федорова Ирина Ильинична

Избихино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1934

Дочь: Демкина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Ипполитов Иван Михалыч

Братково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипполитов Иван Михалыч

Смерть
2000
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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