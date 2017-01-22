Лоренц Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоренц Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Избихино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.01.1921

Дата смерти

22.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1921

Отец: Федоров Сергей Федорович

Мать: Федорова Ирина Ильинична

Избихино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1943

Дочь: Абросимова Людмила Витальевна

Отец ребёнка: Лоренц Виталий Иосифович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1947

Дочь: Богданова Валентина Витальевна

Отец ребёнка: Лоренц Виталий Иосифович

Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоренц Виталий Иосифович

Смерть
22.01.2017
Daugavpils, Latvija
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