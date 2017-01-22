Лоренц Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1921
Дата смерти22.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1921
Отец: Федоров Сергей Федорович
Мать: Федорова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1943
Дочь: Абросимова Людмила Витальевна
Отец ребёнка: Лоренц Виталий Иосифович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1947
Дочь: Богданова Валентина Витальевна
Отец ребёнка: Лоренц Виталий Иосифович
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.2017
Daugavpils, Latvija