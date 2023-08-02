Пругло Карп Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1835
Отец: Пругло Александр Васильевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1861
Мать ребёнка: Пругло Лукерья Григорьевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Тищенко (Пругло) Александра Карповна
Мать ребёнка: Пругло Лукерья Григорьевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Пругло Иван Карпович
Мать ребёнка: Пругло Лукерья Григорьевна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Пругло Порфирия Антоновна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Пругло) Дарья Карповна
Мать ребёнка: Пругло Порфирия Антоновна
Рождение ребёнка
08.10.1875
Сын: Пругло Яков Карпович
Мать ребёнка: Пругло Порфирия Антоновна
Рождение ребёнка
29.01.1879
Дочь: (Пругло) Анна Карповна
Мать ребёнка: Пругло Порфирия Антоновна
Рождение ребёнка
17.04.1880
Мать ребёнка: Пругло Порфирия Антоновна
Смерть
Неизвестно