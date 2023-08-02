Пругло Карп Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Карп Александрович

Пругло Карп Александрович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Пругло Александр Васильевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Порфирия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Лукерья Григорьевна

Рождение ребёнка
01.08.1861

Сын: Пругло Степан Карпович

Мать ребёнка: Пругло Лукерья Григорьевна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Тищенко (Пругло) Александра Карповна

Мать ребёнка: Пругло Лукерья Григорьевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Пругло Иван Карпович

Мать ребёнка: Пругло Лукерья Григорьевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Пругло Дмитрий Карпович

Мать ребёнка: Пругло Порфирия Антоновна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Пругло) Дарья Карповна

Мать ребёнка: Пругло Порфирия Антоновна

Рождение ребёнка
08.10.1875

Сын: Пругло Яков Карпович

Мать ребёнка: Пругло Порфирия Антоновна

Рождение ребёнка
29.01.1879

Дочь: (Пругло) Анна Карповна

Мать ребёнка: Пругло Порфирия Антоновна

Рождение ребёнка
17.04.1880

Сын: Пругло Семен Карпович

Мать ребёнка: Пругло Порфирия Антоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.