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Пругло Иван Карпович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1869

Дата смерти

27.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Пругло Карп Александрович

Мать: Пругло Лукерья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
22.01.1889

Дочь: Шалашова (Пругло) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
04.10.1889

Дочь: Сердюк (Пругло) Харитина Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
05.08.1892

Сын: Пругло Григорий Иванович

Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
07.05.1894

Сын: Пругло Иван Иванович

Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
19.04.1900

Сын: Пругло Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
13.08.1902

Сын: Пругло Максим Иванович

Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
20.06.1907

Дочь: (Пругло) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
09.09.1911

Сын: Пругло Аким Иванович

Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна

Бракосочетание
После 1920

Жена: Пругло Евдокия Семеновна

Смерть
27.03.1922

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