Пругло Иван Карпович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти27.03.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.01.1889
Дочь: Шалашова (Пругло) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
04.10.1889
Дочь: Сердюк (Пругло) Харитина Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
05.08.1892
Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
07.05.1894
Сын: Пругло Иван Иванович
Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
19.04.1900
Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
13.08.1902
Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
20.06.1907
Дочь: (Пругло) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
09.09.1911
Сын: Пругло Аким Иванович
Мать ребёнка: Пругло Анна Яковлевна
Бракосочетание
После 1920
Жена: Пругло Евдокия Семеновна
Смерть
27.03.1922