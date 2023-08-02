Пругло Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти10.05.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пругло Иван Карпович
Рождение ребёнка
22.01.1889
Дочь: Шалашова (Пругло) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович
Рождение ребёнка
04.10.1889
Дочь: Сердюк (Пругло) Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович
Рождение ребёнка
05.08.1892
Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович
Рождение ребёнка
07.05.1894
Сын: Пругло Иван Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович
Рождение ребёнка
19.04.1900
Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович
Рождение ребёнка
13.08.1902
Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович
Рождение ребёнка
20.06.1907
Дочь: (Пругло) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович
Рождение ребёнка
09.09.1911
Сын: Пругло Аким Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович
Смерть
10.05.1920