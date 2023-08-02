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Пругло Анна Яковлевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1868

Дата смерти

10.05.1920

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Иван Карпович

Рождение ребёнка
22.01.1889

Дочь: Шалашова (Пругло) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович

Рождение ребёнка
04.10.1889

Дочь: Сердюк (Пругло) Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович

Рождение ребёнка
05.08.1892

Сын: Пругло Григорий Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович

Рождение ребёнка
07.05.1894

Сын: Пругло Иван Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович

Рождение ребёнка
19.04.1900

Сын: Пругло Алексей Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович

Рождение ребёнка
13.08.1902

Сын: Пругло Максим Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович

Рождение ребёнка
20.06.1907

Дочь: (Пругло) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович

Рождение ребёнка
09.09.1911

Сын: Пругло Аким Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Карпович

Смерть
10.05.1920

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