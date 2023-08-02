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Пругло Лукерья Григорьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Карп Александрович

Рождение ребёнка
01.08.1861

Сын: Пругло Степан Карпович

Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Тищенко (Пругло) Александра Карповна

Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Пругло Иван Карпович

Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович

Смерть
Неизвестно

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