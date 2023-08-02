Пругло Лукерья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1861
Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Тищенко (Пругло) Александра Карповна
Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Пругло Иван Карпович
Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович
Смерть
Неизвестно