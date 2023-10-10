Пругло Дмитрий Карпович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
27.08.1902
Мать ребёнка: Пругло Васса Кузминична
Рождение ребёнка
21.10.1904
Дочь: Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Пругло Васса Кузминична
Рождение ребёнка
22.01.1907
Дочь: Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Пругло Васса Кузминична
Рождение ребёнка
15.02.1909
Мать ребёнка: Пругло Васса Кузминична
Рождение ребёнка
22.11.1910
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Пругло Василиса Артемьева
Рождение ребёнка
01.11.1912
Мать ребёнка: Пругло Васса Кузминична
Рождение ребёнка
15.09.1914
Мать ребёнка: Пругло Васса Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Васса Кузминична
Смерть
Неизвестно