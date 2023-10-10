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Пругло Дмитрий Карпович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Пругло Карп Александрович

Мать: Пругло Порфирия Антоновна

Рождение ребёнка
27.08.1902

Сын: Пругло Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пругло Васса Кузминична

Рождение ребёнка
21.10.1904

Дочь: Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Пругло Васса Кузминична

Рождение ребёнка
22.01.1907

Дочь: Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Пругло Васса Кузминична

Рождение ребёнка
15.02.1909

Сын: Пругло Онисим Дмитриевич

Мать ребёнка: Пругло Васса Кузминична

Рождение ребёнка
22.11.1910

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Пругло Василиса Артемьева

Рождение ребёнка
01.11.1912

Сын: Пругло Кузьма Дмитриевич

Мать ребёнка: Пругло Васса Кузминична

Рождение ребёнка
15.09.1914

Сын: Пругло Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Пругло Васса Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Василиса Артемьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Васса Кузминична

Смерть
Неизвестно
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