Пругло (Зайченкова) Васса Кузминична
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Зайченкова Кузьма
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1902
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович
Рождение ребёнка
21.10.1904
Дочь: (Пругло) Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович
Рождение ребёнка
22.01.1907
Дочь: (Пругло) Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович
Рождение ребёнка
15.02.1909
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович
Рождение ребёнка
01.11.1912
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович
Рождение ребёнка
15.09.1914
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович
Смерть
Неизвестно