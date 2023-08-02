Пругло (Зайченкова) Васса Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Зайченкова) Васса Кузминична

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Зайченкова Кузьма

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Дмитрий Карпович

Рождение ребёнка
27.08.1902

Сын: Пругло Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович

Рождение ребёнка
21.10.1904

Дочь: (Пругло) Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович

Рождение ребёнка
22.01.1907

Дочь: (Пругло) Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович

Рождение ребёнка
15.02.1909

Сын: Пругло Онисим Дмитриевич

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович

Рождение ребёнка
01.11.1912

Сын: Пругло Кузьма Дмитриевич

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович

Рождение ребёнка
15.09.1914

Сын: Пругло Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович

Смерть
Неизвестно

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