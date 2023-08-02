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Пругло Порфирия Антоновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Карп Александрович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Пругло Дмитрий Карпович

Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Пругло) Дарья Карповна

Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович

Рождение ребёнка
08.10.1875

Сын: Пругло Яков Карпович

Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович

Рождение ребёнка
29.01.1879

Дочь: (Пругло) Анна Карповна

Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович

Рождение ребёнка
17.04.1880

Сын: Пругло Семен Карпович

Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович

Смерть
Неизвестно

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