Пругло Порфирия Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Пругло) Дарья Карповна
Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович
Рождение ребёнка
08.10.1875
Сын: Пругло Яков Карпович
Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович
Рождение ребёнка
29.01.1879
Дочь: (Пругло) Анна Карповна
Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович
Рождение ребёнка
17.04.1880
Отец ребёнка: Пругло Карп Александрович
Смерть
Неизвестно