Усачева (Поздняя) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1949
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1949
Отец: Бабенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
23.11.1968
Дочь: Усачева Елена Викторовна
Отец ребёнка: Усачев Виктор
Рождение ребёнка
04.12.1970
Дочь: Усачева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Усачев Виктор
Рождение ребёнка
22.10.1975
Дочь: Усачева Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Усачев Виктор
Рождение ребёнка
19.08.1977
Сын: Усачев Алексей Викторович
Отец ребёнка: Усачев Виктор
Рождение ребёнка
08.07.1980
Сын: Усачев Александр Викторович
Отец ребёнка: Усачев Виктор
Рождение ребёнка
13.05.1983
Дочь: Усачева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Усачев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усачев Виктор