Усачева (Поздняя) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева (Поздняя) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1949

Отец: Бабенко Иван Федорович

Мать: Поздняя Пелагея Корнеевна

Рождение ребёнка
23.11.1968

Дочь: Усачева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Усачев Виктор

Рождение ребёнка
04.12.1970

Дочь: Усачева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Усачев Виктор

Рождение ребёнка
22.10.1975

Дочь: Усачева Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Усачев Виктор

Рождение ребёнка
19.08.1977

Сын: Усачев Алексей Викторович

Отец ребёнка: Усачев Виктор

Рождение ребёнка
08.07.1980

Сын: Усачев Александр Викторович

Отец ребёнка: Усачев Виктор

Рождение ребёнка
13.05.1983

Дочь: Усачева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Усачев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Виктор

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