Поздняя (Гаркуша) Пелагея Корнеевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1914 ст.
Дата смерти07.11.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1914 ст.
Отец: Гаркуша Корней
Мать: не указана
Бракосочетание
17.12.1935
Киселевский с/с, Азово-Черноморского края, СССР
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Поздняя Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Поздний Гавриил Максимович
Рождение ребёнка
01.08.1938
Сын: Поздний Виктор Гаврилович
Отец ребёнка: Поздний Гавриил Максимович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Поздний Гавриил Максимович
Рождение ребёнка
16.10.1949
Дочь: Усачева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Бабенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.06.1954
Сын: Поздний Владимир Иванович
Отец ребёнка: Бабенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
13.09.1956
Дочь: Меркушева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Бабенко Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1995
Естественная смерть/старость