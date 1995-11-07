Поздняя (Гаркуша) Пелагея Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняя (Гаркуша) Пелагея Корнеевна

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Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

17.01.1914 ст.

Дата смерти

07.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1914 ст.

Отец: Гаркуша Корней

Мать: не указана

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
17.12.1935

Муж: Поздний Гавриил Максимович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Киселевский с/с, Азово-Черноморского края, СССР
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Поздняя Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Поздний Гавриил Максимович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.08.1938

Сын: Поздний Виктор Гаврилович

Отец ребёнка: Поздний Гавриил Максимович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Поздний Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Поздний Гавриил Максимович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.10.1949

Дочь: Усачева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Бабенко Иван Федорович

Рождение ребёнка
24.06.1954

Сын: Поздний Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бабенко Иван Федорович

Рождение ребёнка
13.09.1956

Дочь: Меркушева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Бабенко Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабенко Иван Федорович

Смерть
07.11.1995
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Естественная смерть/старость
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