Усачева Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1970

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1970

Отец: Усачев Виктор

Мать: Усачева Валентина Ивановна

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