Усачева Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1968

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1968

Отец: Усачев Виктор

Мать: Усачева Валентина Ивановна

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