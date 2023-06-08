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Михалков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

24.12.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Михалков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать: Михалкова (Миллер) АННА (Алиса) ЛОГГИНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалкова (Глебова) ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Михалков СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать ребёнка: Михалкова (Глебова) ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
25.05.1917

Сын: Михалков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать ребёнка: Михалкова (Глебова) ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
28.12.1922

Сын: Михалков МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать ребёнка: Михалкова (Глебова) ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

Смерть
24.12.1932

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