Михалков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти24.12.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1913
Сын: Михалков СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Мать ребёнка: Михалкова (Глебова) ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
25.05.1917
Сын: Михалков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Мать ребёнка: Михалкова (Глебова) ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
28.12.1922
Сын: Михалков МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Мать ребёнка: Михалкова (Глебова) ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Смерть
24.12.1932