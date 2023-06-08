Михалков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1856
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1856
Бракосочетание
Около 1882
Рождение ребёнка
01.08.1883
Дочь: (Михалкова) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Михалкова (Миллер) АННА (Алиса) ЛОГГИНОВНА
Рождение ребёнка
1886
Сын: Михалков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Михалкова (Миллер) АННА (Алиса) ЛОГГИНОВНА
Бракосочетание
Около 1893
Рождение ребёнка
09.07.1894
Дочь: Глебова (Михалкова) ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Михалкова (Унковская) ВАРВАРА ИВАНОВНА
Смерть
1915