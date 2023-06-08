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Михалков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1856

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1856

Отец: Михалков ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Мать: (Княжна Голицына) ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
Около 1882

Жена: Михалкова (Миллер) АННА (Алиса) ЛОГГИНОВНА

Рождение ребёнка
01.08.1883

Дочь: (Михалкова) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Михалкова (Миллер) АННА (Алиса) ЛОГГИНОВНА

Рождение ребёнка
1886

Сын: Михалков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Михалкова (Миллер) АННА (Алиса) ЛОГГИНОВНА

Бракосочетание
Около 1893

Жена: Михалкова (Унковская) ВАРВАРА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: Глебова (Михалкова) ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Михалкова (Унковская) ВАРВАРА ИВАНОВНА

Смерть
1915

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