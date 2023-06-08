(Михалкова) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михалкова) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1883

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1883

Отец: Михалков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать: Михалкова АННА (Алиса) ЛОГГИНОВНА

Бракосочетание
1902

Муж: Кристи ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кристи СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Кристи ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

Бракосочетание
1913

Муж: Глебов ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ

Развод
1913

Муж: Кристи ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
14.04.1915

Сын: Глебов ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Глебов ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ

Смерть
1966