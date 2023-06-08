(Михалкова) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1883
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1883
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кристи СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Кристи ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Бракосочетание
1913
Развод
1913
Рождение ребёнка
14.04.1915
Сын: Глебов ПЁТР ПЕТРОВИЧ
Отец ребёнка: Глебов ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ
Смерть
1966