Михалкова (Миллер) АННА (Алиса) ЛОГГИНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалкова (Миллер) АННА (Алиса) ЛОГГИНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1882

Муж: Михалков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Рождение ребёнка
01.08.1883

Дочь: (Михалкова) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Михалков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Рождение ребёнка
1886

Сын: Михалков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Михалков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Смерть
1888

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