Михалкова (Миллер) АННА (Алиса) ЛОГГИНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1882
Рождение ребёнка
01.08.1883
Дочь: (Михалкова) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Михалков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Рождение ребёнка
1886
Сын: Михалков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Михалков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Смерть
1888