Михалкова (Глебова) ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1883
Дата смерти25.05.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1913
Сын: Михалков СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Михалков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
25.05.1917
Сын: Михалков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Михалков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
28.12.1922
Сын: Михалков МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Михалков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Смерть
25.05.1943