Михалкова (Глебова) ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалкова (Глебова) ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1883

Дата смерти

25.05.1943

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883

Отец: Глебов МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Мать: Глебова (Безобразова) ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Михалков СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Михалков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
25.05.1917

Сын: Михалков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Михалков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
28.12.1922

Сын: Михалков МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Михалков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Смерть
25.05.1943

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