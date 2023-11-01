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Тихонькин Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1934

Дата смерти

23.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1934

Отец: Тихонькин Илья Егорович

Мать: Тихонькина (Антонова) Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1958

Дочь: Силина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1960

Сын: Тихонькин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1962

Дочь: Мамутина (Тихонькина) Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1966

Дочь: Поликарпова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1968

Дочь: Ерошкина Инна Николаевна

Мать ребёнка: Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна

Смерть
23.06.1975

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