Тихонькин Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1934
Дата смерти23.06.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1934
Рождение ребёнка
25.07.1958
Дочь: Силина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1960
Сын: Тихонькин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1962
Дочь: Мамутина (Тихонькина) Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1966
Дочь: Поликарпова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1968
Дочь: Ерошкина Инна Николаевна
Мать ребёнка: Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна
Смерть
23.06.1975