Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1934
Дата смерти20.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1934
Отец: Пермяков Иван
Рождение ребёнка
25.07.1958
Дочь: Силина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Тихонькин Николай Ильич
Рождение ребёнка
30.03.1960
Сын: Тихонькин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Тихонькин Николай Ильич
Рождение ребёнка
22.06.1962
Дочь: Мамутина (Тихонькина) Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Тихонькин Николай Ильич
Рождение ребёнка
27.01.1966
Дочь: Поликарпова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Тихонькин Николай Ильич
Рождение ребёнка
13.07.1968
Дочь: Ерошкина Инна Николаевна
Отец ребёнка: Тихонькин Николай Ильич
Смерть
20.07.1998