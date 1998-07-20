Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1934

Дата смерти

20.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1934

Отец: Пермяков Иван

Мать: Серебрякова Мерофия Архиповна

Рождение ребёнка
25.07.1958

Дочь: Силина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Тихонькин Николай Ильич

Рождение ребёнка
30.03.1960

Сын: Тихонькин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Тихонькин Николай Ильич

Рождение ребёнка
22.06.1962

Дочь: Мамутина (Тихонькина) Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Тихонькин Николай Ильич

Рождение ребёнка
27.01.1966

Дочь: Поликарпова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Тихонькин Николай Ильич

Рождение ребёнка
13.07.1968

Дочь: Ерошкина Инна Николаевна

Отец ребёнка: Тихонькин Николай Ильич

Смерть
20.07.1998

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