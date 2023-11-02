Серебрякова Мерофия Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1909
Дата смерти?.12.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1909
Отец: Серебряков Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латиткина Эльвира Абрамовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.06.1934
Дочь: Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна
Отец ребёнка: Пермяков Иван
Рождение ребёнка
1952
Сын: Серебряков Венедикт Анатольевич
Отец ребёнка: Рыбаков Анатолий
Смерть
?.12.1982