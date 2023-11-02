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Серебрякова Мерофия Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1909

Дата смерти

?.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1909

Отец: Серебряков Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латиткина Эльвира Абрамовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.06.1934

Дочь: Тихонькина (Пермякова) Енафия Ивановна

Отец ребёнка: Пермяков Иван

Рождение ребёнка
1952

Сын: Серебряков Венедикт Анатольевич

Отец ребёнка: Рыбаков Анатолий

Смерть
?.12.1982

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