Тихонькин Илья Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: Тихонькина (Антонова) Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Тихонькина Валентина Ильинишна
Мать ребёнка: Тихонькина (Антонова) Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1934
Мать ребёнка: Тихонькина (Антонова) Акилина Ивановна
Смерть
?.10.1942