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Тихонькин Илья Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: Тихонькина (Антонова) Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Тихонькина Валентина Ильинишна

Мать ребёнка: Тихонькина (Антонова) Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1934

Сын: Тихонькин Николай Ильич

Мать ребёнка: Тихонькина (Антонова) Акилина Ивановна

Смерть
?.10.1942

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