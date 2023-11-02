Тихонькина (Антонова) Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти?.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Тихонькин Илья Егорович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Тихонькина Валентина Ильинишна
Отец ребёнка: Тихонькин Илья Егорович
Рождение ребёнка
12.02.1934
Отец ребёнка: Тихонькин Илья Егорович
Смерть
?.04.1981