Тихонькина (Антонова) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонькина (Антонова) Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Тихонькин Илья Егорович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Тихонькина Валентина Ильинишна

Отец ребёнка: Тихонькин Илья Егорович

Рождение ребёнка
12.02.1934

Сын: Тихонькин Николай Ильич

Отец ребёнка: Тихонькин Илья Егорович

Смерть
?.04.1981

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