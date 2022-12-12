Якущенко Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1959
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1959
Рождение ребёнка
30.12.1985
Дочь: Коршунова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Якущенко Любовь Николаевна
город Ленинск, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
25.10.1990
Сын: Якущенко Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: Якущенко Любовь Николаевна
город Ленинск, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
25.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якущенко Любовь Николаевна
город Ленинск, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно