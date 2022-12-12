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Якущенко Сергей Алексеевич

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Место рождения

Славгород, город Славгород, Алтайский край

Дата рождения

28.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1959

Отец: Якущенко Алексей Сергеевич

Мать: Якущенко Валентина Андреевна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.12.1985

Дочь: Коршунова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Якущенко Любовь Николаевна

город Ленинск, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
25.10.1990

Сын: Якущенко Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Якущенко Любовь Николаевна

город Ленинск, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
25.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якущенко Любовь Николаевна

город Ленинск, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якущенко Любовь Николаевна

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