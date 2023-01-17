Якущенко Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1959
Сын: Якущенко Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Якущенко Валентина Андреевна
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данильченко Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Якущенко Валентина Андреевна