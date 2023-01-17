Якущенко Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якущенко Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1959

Сын: Якущенко Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Якущенко Валентина Андреевна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данильченко Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Якущенко Валентина Андреевна

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