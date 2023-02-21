Якущенко (Николенко) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкущенко (Николенко) Валентина Андреевна

Якущенко (Николенко) Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николенко Андрей

Мать: Николенко Ольга

Рождение ребёнка
28.11.1959

Сын: Якущенко Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Якущенко Алексей Сергеевич

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данильченко Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Якущенко Алексей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close