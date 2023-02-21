Якущенко (Николенко) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николенко Андрей
Мать: Николенко Ольга
Рождение ребёнка
28.11.1959
Сын: Якущенко Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Якущенко Алексей Сергеевич
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данильченко Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Якущенко Алексей Сергеевич
Смерть
Неизвестно