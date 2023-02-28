Якущенко (Булах) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.05.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1961
Отец: Булах Николай Андреевич
Мать: Булах Ульяна Марковна
Рождение ребёнка
30.12.1985
Дочь: Коршунова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Якущенко Сергей Алексеевич
город Ленинск, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
25.10.1990
Сын: Якущенко Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: Якущенко Сергей Алексеевич
город Ленинск, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
25.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якущенко Сергей Алексеевич
город Ленинск, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно