Якущенко (Булах) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якущенко (Булах) Любовь Николаевна

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Место рождения

Петровка, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

09.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1961

Отец: Булах Николай Андреевич

Мать: Булах Ульяна Марковна

Петровка, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.12.1985

Дочь: Коршунова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Якущенко Сергей Алексеевич

город Ленинск, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
25.10.1990

Сын: Якущенко Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Якущенко Сергей Алексеевич

город Ленинск, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
25.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якущенко Сергей Алексеевич

город Ленинск, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якущенко Сергей Алексеевич

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