Булах Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1927
Отец: Булах Андрей Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1959
Сын: Булах Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Булах Ульяна Марковна
Рождение ребёнка
09.05.1961
Дочь: Якущенко Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Булах Ульяна Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сизова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Булах Ульяна Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булах Ульяна Марковна
Смерть
Неизвестно
Славгород, город Славгород, Алтайский край