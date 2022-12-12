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Голиков Иван Евсевиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Голиков Евсевий Сысоевич

Мать: Голикова Матрона Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Голиков Александр Иванович

Мать ребёнка: Голицына 1-я Голикова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Голицына 1-я Голикова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Голиков Василий Иванович

Мать ребёнка: Голицына 1-я Голикова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Гликерия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голицына 1-я Голикова

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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