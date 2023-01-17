Голицына 1-я Голикова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1842 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Голиков Александр Иванович
Отец ребёнка: Голиков Иван Евсевиевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Голиков Иван Евсевиевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Голиков Иван Евсевиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1842 и 1858