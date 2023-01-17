Голицына 1-я Голикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына 1-я Голикова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1842 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Голиков Александр Иванович

Отец ребёнка: Голиков Иван Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Голиков Иван Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Голиков Василий Иванович

Отец ребёнка: Голиков Иван Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Иван Евсевиевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1842 и 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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