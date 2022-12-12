Голиков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Голиков Иван Евсевиевич
Мать: Голицына 1-я Голикова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анисия Александровна
Мать ребёнка: Голикова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Голиков Степан Александрович
Мать ребёнка: Голикова Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно