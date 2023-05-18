Голикова (Чайкина) Матрона Назаровна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Чайкин Назар Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.05.1800
Дочь: Дьячкова Гликерия Евсевиевна
Отец ребёнка: Голиков Евсевий Сысоевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Неонилла Евсевиевна
Отец ребёнка: Голиков Евсевий Сысоевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дарья Евсевиевна
Отец ребёнка: Голиков Евсевий Сысоевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Голиков Евсевий Сысоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Евсевиевна
Отец ребёнка: Голиков Евсевий Сысоевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно