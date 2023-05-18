Голикова (Чайкина) Матрона Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова (Чайкина) Матрона Назаровна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Чайкин Назар Петрович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.01.1799

Муж: Голиков Евсевий Сысоевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.05.1800

Дочь: Дьячкова Гликерия Евсевиевна

Отец ребёнка: Голиков Евсевий Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Неонилла Евсевиевна

Отец ребёнка: Голиков Евсевий Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дарья Евсевиевна

Отец ребёнка: Голиков Евсевий Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Голиков Иван Евсевиевич

Отец ребёнка: Голиков Евсевий Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Евсевиевна

Отец ребёнка: Голиков Евсевий Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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